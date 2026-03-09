Cadi Futura, Cividini: ‘Vittoria fondamentale, ora testa alla corsa play off

Una vittoria pesantissima, cercata e voluta con rabbia. La Cadi Antincendi Futura si rilancia nella corsa ai playoff grazie al successo casalingo contro la Laborvetro Cus Molise, al termine di una gara più complicata di quanto dica il risultato. A parlare al termine del match è il capitano Jean Carlos Cividini, condottiero di una squadra che non molla mai.

“Non era per niente facile. Loro avevano giocatori importanti, sono venuti qui e ci hanno dimostrato di essere una squadra tosta, che lotta su ogni pallone nonostante la classifica. È andata bene, è stata una bella partita”.

Decisivo, oltre al gol, il suo assist illuminante per Simone Minnella, autore di una rete pesantissima. Ma il capitano smorza gli individualismi: “Il gol fa bene, certo, ma in questo momento della stagione conta solo arrivare a fine partita con i tre punti. Abbiamo tante gare importanti davanti e il nostro obiettivo dipende solo da noi“.

Ora la testa corre al prossimo impegno, una trasferta che sa di déjà-vu. “Sabato andiamo a Soverato, non sarà facile. Ricordiamo tutti l’andata, una delle nostre imprese più belle. Loro sono una squadra diversa, ma in queste categorie non ci sono partite facili. Noi siamo stati bravi a mantenere calma e pazienza, sfruttando le occasioni. E’ questa la nostra anima: saper reagire sempre“.