Falcone carica la Cadi Futura: ‘Sogniamo la promozione, contro il Taranto pronti a dare tutto’

Sarà una semifinale playoff dal sapore di impresa quella che attende la Cadi Antincendi Futura sabato prossimo al PalaFiom di Taranto, con calcio d’inizio alle ore 16 in terra pugliese. Di fronte una corazzata costruita per vincere il campionato, dall’altra la voglia matta di un gruppo che ha dimostrato di crederci fino in fondo. A parlare alla vigilia è uno che quel sogno lo porta avanti da anni: Andrea Falcone, classe 2002 e uomo simbolo del progetto, non usa mezzi termini. “Questa gente deve sognare la Serie A, questo gruppo deve sognare la Serie A, questa società deve sognare la Serie A“.

Falcone, che insieme al capitano Jean Cividini è tra i giocatori con più presenze nella storia recente della squadra, argomenta con la determinazione di chi non vuole lasciare nulla al caso. “Siamo pronti ancora una volta per giocarci tutte le chance per andare in Serie A“, ha dichiarato con tono deciso, trovando un estremo piacere nel rimarcare la voglia di rivalsa di un intero ambiente.

Quando gli viene chiesto un bilancio della regular season, il calcettista sorride, ma con soddisfazione. “È stato un bellissimo campionato, combattuto fino all’ultima giornata e credo che abbiamo meritato di giocarci questi playoff per la Serie A“. Un percorso lungo, fatto di salite e discese, ma con la consapevolezza finale di essersi guadagnati sul campo il diritto di sognare in grande.

L’avversario di turno, New Taranto, non è però uno qualunque. La squadra pugliese ha allestito in estate un roster di altissimo livello, intervenendo anche sul mercato di riparazione con l’obiettivo dichiarato di vincere il campionato. Falcone lo sa bene e non lo nasconde. “Loro hanno giocatori di grande qualità sia individuale e sono anche un bel gruppo, difficile da affrontare“. Un avversario temibile, ma non imbattibile. “Noi vogliamo andare fino in fondo ai playoff, abbiamo già battuto i rosso-blu vogliamo replicare”.

Sabato si giocherà la prima sfida al PalaFiom, con il ritorno che si disputerà al Palattinà sabato 9 maggio alle ore 16. Una doppia sfida sulla carta complicatissima, ma che Falcone affronta con la mentalità giusta. “È difficile giocare lì, ma noi proveremo fino alla fine, fino all’ultimo secondo a portarla verso la semifinale“, spiega, quasi correggendosi nel finale, lasciando intendere che l’obiettivo è chiaramente il passaggio del turno.

Quale può essere il segreto per battere una squadra forte come il Taranto? Per Falcone la risposta è da sempre la stessa. “L’unione del gruppo, l’ho sempre detto, dobbiamo essere un gruppo compatto e lo siamo fortunatamente“. Una compattezza che la Cadi Antincendi Futura ha dimostrato di possedere nei momenti chiave di questa stagione e che servirà anche sabato, magari per strappare un risultato positivo in Puglia da portare al ritorno tra le mura amiche.