Cadi Futura, Pedro Mendes: ‘Questo gruppo può regalare tanto’

Dopo la gara vissuta “col rischio finale”, come lui stesso la definisce, Pedro Mendes non nasconde un velo di rammarico, ma allo stesso tempo l’orgoglio per una prestazione di squadra di alto livello. Intervistato in mixed zone, il calcettista ha fatto il punto sulla partita giocata e vinta contro Itria e sull’avvio di stagione del suo team.

Una bella gara, ma con il brivido finale. Che sfida hai vissuto? Che partita è stata?

“Ah, secondo me è stata molto buona. È stata una partita di squadra. Abbiamo lavorato veramente bene in settimana, abbiamo preparato molto bene la partita. Peccato che, secondo me, dovevamo essere un po’ più freddi sotto porta e già nel primo tempo magari chiudere la partita e non portarla fino alla fine”.

Hai preso palo, poi hai segnato subito dopo. Non vedevi l’ora di tornare a gol?

“Non vedevo l’ora di segnare, infatti. Dopo tutti questi pali, dovevo segnare per forza, sono davvero entusiasta”.

Siete un gruppo tosto. Anche il girone sembra più competitivo quest’anno.

“Sì, sì, sì, sì. Anche il girone penso sia molto più competitivo quest’anno, quindi ce la giochiamo”.

Come ti stai trovando con questo gruppo?

“Mi trovo benissimo, i compagni sono super. Anche con lo staff tecnico mi trovo davvero in sintonia. È un gruppo che secondo me può fare veramente tanto e a fine stagione regalare qualcosa”.

Ti aspettavi questo avvio con tutti questi punti?

“Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Già da inizio campionato, dalla preparazione in tutto”.

Un Pedro Mendes fiducioso guarda al futuro, certo delle potenzialità di una squadra che, nelle sue parole, ha tutte le carte in regola per lottare e fare grande questa stagione“.