Cadi Futura, Parisi: ‘E’ arrivata la vittoria, ma il festeggiamento è già finito’

La prima vittoria ha un sapore speciale, ma alla Cadi Antincendi Futura nessuno ha intenzione di fermarsi a festeggiare. Ne è convinto Paolo Parisi, portiere della formazione giallo-blu, che ha tracciato un bilancio del momento della squadra, tra risultati ritrovati, crescita collettiva e obiettivi futuri.

«Era da tanta e da mesi che lavoravamo per costruire risultati che purtroppo non erano arrivati finora – esordisce Parisi –. Finalmente ora possiamo festeggiare la prima vittoria, ma il festeggiamento è già finito perché dobbiamo proiettarci subito verso l’altra parte di campionato, in cui dobbiamo impegnarci per recuperare un po’ quello che abbiamo perso per strada».

Il processo di crescita della squadra, secondo il portiere, prosegue spedito: «Prosegue benissimo. Il mister Sylvio Rocha ci sta orientando verso i suoi dettami tattici e collettivamente ci stiamo formando secondo il suo volere. Siamo un gruppo che già si conosceva, tranne qualche innesto, e quindi ci viene più semplice: stiamo crescendo insieme e piano piano stiamo raggiungendo la nostra forma perfetta, ecco quello che volevamo».

Parole al miele anche per il nuovo arrivato tra i pali, Vincenzo “Enzo” Alves, che aveva speso belle parole nei confronti dello stesso Parisi: «È una bravissima persona – risponde il portiere – e anzitutto lo ringrazio per le parole che ha speso per me. Oltre a essere una bravissima persona, è un portiere di buon livello: collaborare e stare a stretto contatto con lui è bello perché parliamo la stessa lingua, quella che ci porta a proteggere i pali. Sono contento di averlo al mio fianco in questo percorso. Come ha detto lui, è una competizione sanissima, un confronto continuo, un migliorarsi a vicenda: è stato un ottimo innesto per me».

Sul segreto della squadra, capace di restare unita anche nei momenti senza risultati, Parisi non ha dubbi: «Sì, è la forza del gruppo che ci ha sempre portato a uscire dai momenti difficili e continuiamo a fare fede proprio a questa forza per risalire la china».

Un pensiero anche per il giovane Lorenzo Honorio, che sta impressionando tutti: «È un giocatore che vediamo ogni giorno crescere, siamo veramente estasiati dei suoi miglioramenti. È un ragazzo che non ha neanche compiuto 16 anni, quindi è bellissimo vedere la sua crescita e il passaggio di consegne tra lui e suo padre Humberto, da fenomeno a fenomeno: da fenomeno affermato a fenomeno potenziale, che sicuramente ha ancora margini di miglioramento. Ma ci sta facendo vedere cose che non sono normali per un quindicenne».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno di campionato in programma venerdì alle ore 19.30 al Palattinà: «Dopo la sosta arriverà il CUS Molise: sicuramente sarà una gara tosta – conclude Parisi –. Loro sono una squadra che ha rimodulato gli obiettivi perché ha una rosa e un roster molto competitivi. Verranno a Reggio più combattenti che mai, ma noi siamo pronti a far valere la legge di casa, perché la Futura è viva e la Futura si farà sentire, soprattutto tra le mura amiche».