Riace, Baldino (M5S): ‘Contro Lucano una persecuzione politica’

« Mimmo Lucano , nonostante tutto quello che ha dovuto affrontare in questi anni, nonostante la gogna mediatica alla quale è stato sottoposto da una destra che, attaccando lui, ha cercato di demolire un modello di integrazione capace di smentire con i fatti la sua propaganda sull’immigrazione, ha ricevuto nuovamente la fiducia dei cittadini di Riace, che lo hanno rieletto sindaco per guidare la loro comunità. Eppure oggi, a poco più di due anni da quel voto, il Consiglio comunale viene sospeso e si avvia una procedura per scioglierlo. È legittimo chiedersi se non siamo di fronte all’ennesimo capitolo di una persecuzione politica nei confronti di Mimmo Lucano . Il ministro Piantedosi deve spiegare se siano stati compiuti tutti gli atti necessari e consentiti dalla legge per evitare lo scioglimento del Consiglio comunale e tutelare la volontà popolare».

E’ quanto comunica in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino intervenuta sulla sospensione del Consiglio comunale di Riace disposta il 2 novembre dalla Prefettura di Reggio Calabria.

«Prima della sospensione del Consiglio c’è un fatto da chiarire – prosegue Baldino – dopo le dimissioni di un consigliere, la votazione per sostituirlo si sarebbe conclusa con cinque voti favorevoli e cinque contrari. Il nuovo consigliere non è quindi entrato in carica e il posto è rimasto vuoto. Ho chiesto per questo al ministro Piantedosi se la Prefettura ha valutato la possibilità di sollecitare, ricorrendone i presupposti, i poteri sostitutivi per superare lo stallo e perché eventualmente non è intervenuta. Bisogna soprattutto capire se questo blocco ha contribuito alla mancata approvazione degli atti di bilancio che ha poi portato alla sospensione del Consiglio.

«Ferma, infatti, la necessità di rispettare gli obblighi di bilancio – continua la parlamentare – proprio il rispetto delle regole impone di verificare l’intera sequenza degli eventi: non soltanto l’inadempimento finale, ma anche le condizioni nelle quali il Consiglio si è trovato a operare e gli strumenti che avrebbero potuto consentirgli di funzionare regolarmente».