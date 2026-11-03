Tridico: ‘Io sto dalla parte di Riace. La lezione di Lucano vale più delle polemiche’

«Leggo le dichiarazioni di queste ore su Riace e Mimmo Lucano e trovo singolare la facilità con cui si vorrebbe liquidare, insieme a una vicenda amministrativa, un’intera esperienza politica e umana. Difendo Mimmo, la sua storia e il modello che ha costruito perché la sua lezione riguarda tutta la Calabria, non soltanto una piccola comunità della Locride.

Riace ha restituito dignità a un paese che rischiava di svuotarsi, ha riaperto case, rimesso in circolo energie, riportato persone dove c’erano serrande abbassate e prospettive esaurite. Ha dimostrato che l’accoglienza può tenere vivi i paesi, creare lavoro, servizi e nuove relazioni.