Calcio a 5: la prima vittoria della Futura, finalmente. Parla mister Rocha

La Cadi Antincendi Futura centra una vittoria straordinaria e perfetta su uno dei campi più difficili della categoria. I segnali di ripresa del passato recente trovano finalmente conferma in una prestazione gagliarda e di grande coesione di gruppo. La squadra mostra una preparazione tattica impeccabile, concretizzando azioni su azioni e trascinata da uno straordinario Parisi tra i pali. Con gol spettacolari e una compattezza esemplare dal primo all’ultimo minuto, il collettivo conquista un successo da veri campioni in riscossa. Questa affermazione rappresenta la svolta tanto attesa e sperata da tutto l’ambiente per il prosieguo della stagione.

Ne abbiamo parlato con il capo allenatore Sylvio Rocha.

Mister una vittoria che ci voleva.il percorso continua..dico bene?

“Vittoria importantissima in chiave di classifica visto, che al momento, he siamo nelle zone basse ed i punti valgono tanto. Importante anche per dare fiducia e consapevolezza al gruppo per il prosieguo del campionato. Dobbiamo continuare a crescere come squadra, abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. La squadra è giusta secondo me”.

Adesso una nuova settimana di riposo. E’ un bene o un male?

“È quella che tocca. Oggi, dobbiamo lavorare come fino adesso come sianmo facendo, con tanta disponibilità e intensità di parte dei ragazzi. Approfittando anche la sosta per recuperare qualche infortuni e non è una notizia di poco conto”.

Che partita è stata a Taranto?

“Sapevamo della difficoltà di questa partita e così è stata anche se il risultato finale sembri diversamente. Taranto veniva di una grande vittoria a Genova. Noi siamo riuscito mantenere il buon livello di prestazione delle ultime partite e cambiare il risultato finale”.

Un tuo giudizio sulla crescita e sui minuti giocati dal giovane Honorio?

“Lorenzo sta crescendo ogni settimana ed il suo minutaggio è guadagnato da quello che fa in settimana. Tecnicamente, fisicamente, tatticamente e soprattutto mentalmente sta crescendo tanto e dimostrando in una categoria importante di potere stare però non dimentichiamo che ha 15 anni e un lungo percorso formativo da fare. Non solo lui, a Taranto avevamo in lista tre giocatori dell’Under 17 (Turiano, Modafferi e Lorenzo stesso) e due calcettisti che ancora giocano con l’Under 19 (Pedro Mendes e Cambareri) che così comea Lorenzo hanno potenzialità per diventare giocatori importanti in prima squadra dobbiamo solo dare tempo e lavorare tanto con loro”.

Un mini-bilancio sul campionato. Che margini di miglioramento vedi nella tua squadra?

“Visto l’inizio di stagione per me ci sono due letture da fare riguardo al bilancio, uno riguardo ai “numeri” (punti) che è totalmente negativo e un’altro riguardo alla prestazione, crescita del gruppo e lavoro fatto che è positivo. Dobbiamo continuare sul questa strada di lavoro per cambiare la dinamica dei risultati”.