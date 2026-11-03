Serie D: sesta sconfitta per la Vigor Lamezia. A pagare è il tecnico Vargas
C'è già il nome del suo sostituto e dovrebbe essere annunciato a breve
03 Novembre 2026 - 15:32 | Redazione
Aria di cambiamento in casa Vigor Lamezia. Da diverse settimane si parla della posizione a rischio del tecnico Jorge Vargas, ma l’ultima sconfitta interna contro l’Athletic Palermo, la sesta dall’inizio della stagione, sembra aver accelerato le valutazioni della società. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il club biancoverde sembra orientato a procedere con l’esonero dell’allenatore, nel tentativo di dare una svolta a una stagione che fin qui ha riservato più difficoltà del previsto.
Per l’eventuale successione circola con insistenza il nome di Claudio Morelli, indicato come il candidato più probabile a prendere il posto di Vargas. Al momento, tuttavia, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte della Vigor Lamezia. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.
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