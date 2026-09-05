La Cadi Futura riaccende i motri. Test pre campionato con il Lamezia

Dopo le prime settimane di duro lavoro atletico sotto l’ala del Professor Andrea Siclari, la Cadi Antincendi Futura è pronta a togliersi il primo “vestito da gara” della stagione. Oggi sabato 6 settembre, alle ore 18, il Palattinà riaprirà i battenti per il primo vero banco di prova stagionale.

Sarà un test significativo per la compagine di casa, che scenderà in campo contro l’Icierre Lamezia, formazione calabrese di assoluto rispetto e reduce da una stagione da incorniciare. I lametini, infatti, hanno firmato un vero e proprio “grande slam” in serie C, conquistando sia la Promozione che la Coppa Italia di categoria.

Il cammino di avvicinamento all’inizio del campionato non si fermerà al match di sabato. La Cadi Antincendi Futura ha pianificato un calendario di amichevoli di alto profilo per affinare la condizione. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 9 settembre, sempre tra le mura amiche del Palattinà, dove i ragazzi di Rocha affronteranno la Reggio Calabria Calcio a 5, altra realtà importante del panorama regionale. La chiusura della pre-season è invece in programma per il 12 settembre, con la prima trasferta stagionale che porterà la squadra in terra campana, precisamente a Sala Consilina, per un ultimo test che si preannuncia intenso prima dell’esordio ufficiale.

Grande curiosità, intanto, circonda i nuovi innesti del roster. Tutti gli occhi saranno puntati sul talento di Christian Dos Santos, il nuovo acquisto chiamato a fare la differenza in fase offensiva, e sul giovane portiere Antonino Piraino. Proprio per Piraino si tratta di un vero e proprio “ex di turno”, avendo già vestito in passato la maglia della società lametina.

Prima assoluta in giallo-blu, seppur in amichevole per il nuovo corso targato Sylvio Rocha.