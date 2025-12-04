Cadi Antincendi Futura U19: ufficializzato il nuovo allenatore

La Cadi Antincendi Futura comunica ufficialmente il nome del nuovo tecnico della formazione Under 19 impegnata nel campionato nazionale. Scelta di continuità e fiducia nel proprio vivaio: a guidare la squadra sarà Peppe Scopelliti.

Soluzione interna, affidandosi ad una figura importante per la società.

Scopelliti, calcettista della prima squadra e attuale militante in Serie A2 Elite, allena con successo il progetto della competitiva Under 17. Un percorso naturale, che ora lo porta alla guida della rappresentativa Under 19 nazionale.

Il nuovo responsabile non usa giri di parole per definire la sua missione: continuità e radicamento nel territorio. Preso il timone della squadra, il tecnico chiarisce subito che la rotta tracciata non cambia.

“Le aspettative e le ambizioni non cambiano rispetto alla progettualità dell’Under 17“, dichiara Scopelliti. “Abbiamo iniziato un progetto che è quello di valorizzare i giovani ragazzi del posto. Siamo qui per costruire il futuro della Futura. Dunque, non potevo che accettare la chiamata dei colori giallo-blu anche per la squadra Under 19“.

Un passaggio di consegne che avviene in un clima generale di ottimismo, partendo proprio dalla Prima Squadra. “In prima squadra l’aria è più che positiva“, osserva il mister, in questo passaggio argomentando con le vesti di calcettista. “Dovevamo riscattarci. Ci siamo riusciti all’ultimo secondo con il sorpasso finale per accedere ai playoff, con il sorriso sulle labbra e voglia di migliorare ancora“.

È in questo solco di fiducia che Scopelliti inserisce la sua nuova avventura, ereditando un gruppo su cui ha già le idee chiare. “Le prospettive per il gruppo Under 19 sono positive: con il mister Alessandro D’Arrigo, la squadra stava lavorando tanto e bene. Abbiamo giocatori importantissimi in chiave nazionale e possiamo andare lontano. Ci riusciremo solo con la giusta consapevolezza. In ogni partita, però, parla il campo. Lavoriamo a testa bassa ed al termine della stagione tireremo i nostri conti“.