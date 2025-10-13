Cadi Futura: una vittoria voluta e meritata. Battuto Mascalucia

Combattuta, sudata, ricorsa e meritata. La Cadi Antincendi Futura tira fuori gli artigli e sfata il tabù Mascalucia, sopperendo all’assenza di un uomo basilare come Pizetta, idem Minnella, e gioca una gara tutta in rincorsa, con coraggio, metodo e dedizione.

Lo Faro tra i pali, Longo, D’Arrigo, Douglas Radaelli e Tosto è il quintetto del mister Incatasciato.

Risponde la Cadi Antincendi Futura di Tonino Martino con Parisi tra i pali, Honorio, Falcone,Pedro Mendes e Scopelliti.

Assenza pesantissima per gli ospiti, non c’è Pizetta, al suo posto Vitinho. Molto combattuto l’inizio.

Paolo Parisi si fa trovare pronto più volte. Alessandro Squillaci sfiora il gol:la replica è dirompente per Mascalucia. A 10 e 59 dalla fine del primo tempo la sblocca Luca Longo.

Le reazioni giallo-blu ci sono ma per tre occasioni, il portiere Lo Faro è pronto e preparato. Un volo sulla botta secca di Cividini carica ancor di più i siciliani. Fa lo stesso Parisi, in volo, su Tosto, poco dopo.

Una bella ripartenza porta Vitinho in posizione pericolosissima davanti a Lo Faro. Tanti batti e ribatti e tante emozioni sul finale di primo tempo.

Nel secondo tempo, gli ospiti non riescono a pungere. Danilo Longo con una girata impensierisce i calabresi. La gara diventa anche maschia:doppio cartellino per gli ospiti.

A 14,8 dalla fine della gara, la bordata di Parisi mette in estrema difficoltà Lo Faro, sulla respinta, Humberto Honorio è lesto e capace, realizzando il gol del pari. Dirompente la percussione successiva di Torino, ma la palla finisce in out. Tosto, nel momento più alto della Cadi, realizza il nuovo vantaggio siciliano. La replica degli ospiti, in pieno powerplay, arriva con un tocco sotto porta pericolosissimo di Andrea Falcone.

Cividini aggiunto, ci riprova poco dopo. Ancora più importante il salvataggio di Lo Faro sul tiro a rete di Mendes. Ancora Falcone, sempre lui, cerca l’incrocio dei pali, trovando il portiere etneo.

L’assedio Cadi continua:una triangolazione perfetta pesca Mendes che colpisce il palo in pieno.

Il gol è nell’aria: con un batti e ribatti elegantissimo, piccoli tocchi fino alla porta, Pedro Mendes serve Falcone che realizza il pari a 5 minuti dal termine.

Mascalucia reagisce con Douglas dalla distanza ma la palla finisce in out.

A tre minuti e 38, una nuova magia del Capitano Cividini di tacco trova Scopelliti prontissimo davanti alla porta, è 2 a 3.

A venti secondi dalla fine, Parisi, s’immola per due volte con salvataggi basilari.

Secondo successo consecutivo per la Cadi Antincendi che ritornerà in campo venerdì prossimo, al Palattinà per sfidare la fortissima Taranto.