Reggio, cade una rete in ferro da una delle sedi della Metro City: strada transennata – FOTO

Impalcatura pericolante, l'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, in via Aschenez, ha ceduto una parte del ponteggio con la caduta di una griglia di ferro dal cantiere del palazzo Settore Edilizia della Città Metropolitana, finendo sulla carreggiata.

Sul posto, di fronte il Convitto T. Campanella, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Per consentire le operazioni necessarie, la strada è stata interdetta al traffico, causando non pochi disagi alla viabilità.