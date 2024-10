Caiata: ‘Dal Consiglio Federale due vincitori. Riprendere? Sarà impossibile finire, ecco perchè’

Le reazioni dopo la decisione del Consiglio Federale si susseguono. Ospite di Casa Di Marzio, ha parlato il presidente del Potenza Salvatore Caiata: “Non serve girarci intorno, il Consiglio Federale si è espresso sfiduciando la Lega Pro, che esce con le ossa rotte da questa assemblea. Bisognerebbe chiedersi perché si è arrivati a uno scontro così duro.

Leggi anche

Il vero oggetto del contendere è il blocco delle retrocessioni. E’ evidente che il Consiglio Federale non vuole far passare un principio contrario alla verticalità dei campionati: siamo un sistema, le ripercussioni di questa decisione sarebbero ricadute a più livelli. Una decisione che secondo il Consiglio non avremmo dovuto prendere. Per questo siamo stati messi in minoranza.

Leggi anche

Giocare è l’unico modo per evitare i ricorsi dei club. Anche se in questo senso il Consiglio Federale è stato chiaro: si dovrà garantire un sistema di promozioni e retrocessioni. Poi sulle relative modalità, tanto dipenderà da quanto grande sarà la finestra di tempo utile e in base a questa il numero di partite da disputare.

Noi prima del 2-3 giugno, data del prossimo Consiglio Federale, non potremo tornare ad allenarci. Poi almeno tre settimane saranno necessarie: nella più rosea delle ipotesi si torna in campo al 25 di giugno e dovremo finire il 20 agosto. Anche giocando ogni tre giorni, impossibile giocare le 20 partite rimanenti tra campionato e playoff.

Leggi anche

Mentre i playout possono essere un obbligo, i playoff no. Credo di avere il diritto a non presentarmi a una gara senza incorrere in multe o penalizzazioni. Anche perché il protocollo sanitario si preannucia un problema: come facciamo a procurarci il numero di tamponi richiesto?

Il Consiglio Federale di oggi vede due grandi vincitori. Il presidente della LND Cosimo Sibilia e Gravina, il quale ha chiuso l’incontro invitando la Lega Pro a riflettere sulle proposte per il futuro. 100 club professionistici non sono più sostenibili per il calcio italiano. Il progetto più condiviso è quello di Galliani. Ma avere una Serie B a due gironi e una corrispondenza diretta con una doppia Serie C semiprofessionistica aprirebbe le porte del grande calcio a tutti. E tutte le piazze più prestigiose potrebbero vivere la B”.