Bari: le parole del presidente De Laurentiis dopo il Consiglio Federale

I biancorossi tra le poche società che avevano votato per la prosecuzione

Al termine del Consiglio Federale che ha decretato la prosecuzione della stagione, senza fissarne una data di partenza, il Bari attraverso il suo presidente ha espresso particolare soddisfazione:

“La FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare i campionati, è normale che ci sia soddisfazione, ma questo è solo un primo step. Bisognerà capire quali saranno i tempi e le modalità di ripresa, ma è innegabile che aprire al ritorno in campo va di concerto con la nostra volontà.

Vedremo nel dettaglio i protocolli per la ripresa per poterci così preparare al meglio. Abbiamo un obiettivo da centrare”.