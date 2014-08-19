Cala Azul premiato come miglior lido da Federestetica

La Federestetica Calabria Confcommercio ha premiato il Lido di Marina di San Lorenzo “Cala Azul” per la lodevole iniziativa messa in atto questa estate: No traffic, no stress. L’evento, nato da un’idea della famiglia Sarica proprietaria del lido, mira ad offrire un aperitivo in spiaggia a tutti i propri i clienti invitandoli a restare sul bagnasciuga fino ad ora tarda evitando così l’esodo per il rientro città. Un’iniziativa che ha trovato riscontro nelle circa 200 persone che prima dell’aperitivo sono state intrattenute con i balli sociali ottimamente interpretati dalla scuola ballo Reina de la Salsa presente a Marina di San Lorenzo con l’ideatore Nino D’Amico e il suo staff proveniente da ogni parte della Calabria.

Visto il successo, l’aperitivo sarà ripetuto fino a metà settembre.