La piccola calabrese Victoria Cosentino protagonista di un importante concerto

Reduce dal successo alla 61^ edizione dello Zecchino d’oro con il brano “La cicala latina”, scritta da Antonio Buldini e Franco Fasano, vincitrice dello Zecchino Web, con oltre 500.000 visualizzazioni su Youtube, la piccola Victoria Cosentino sarà ospite d’onore al concerto “Mi va di cantarle” del cantautore Franco Fasano, che si terrà venerdì 5 aprile alle ore 21,00 presso il Teatro Moderno di Latina.

Così la piccola Victoria “è un grande onore per me essere ospite nel concerto del grande cantautore Franco Fasano. Non mi rendo conto dell’importanza dell’ospitata perché sono ancora piccolina, ma non vedo l’ora di esibirmi. Sarà curioso cantare La cicala latina proprio nella città di Latina, accompagnata dall’orchestra e dai cori.”

Il concerto è organizzato dall’Associazione Musicale Caetani sotto la direzione artistica di Eleonora ed Elisa Tatti con la collaborazione del Conservatorio Statale ” Ottorino Respighi di Latina“, il “Latina Jazz Club” e il “Circolo Cittadino” di Latina.

Si tratta di un grande appuntamento musicale dove si avrà l’opportunità di ascoltare i più grandi successi di questo grande artista apprezzato e stimato in tutto il mondo.

Nel corso della serata Fasano proporrà i suoi successi interpretati dai più grandi artisti della musica italiana e presentati al Festival di Sanremo. Ma anche brani musicali dedicati ai bambini presentati allo Zecchino d’Oro, tra cui proprio “La cicala latina” interpretata dalla piccola Victoria.

I ringraziamenti del papà, il maestro Christian Cosentino “Voglio ringraziare Franco Fasano per l’invito rivolto. Non è la prima volta che coinvolge Victoria come ospite. Dopo lo Zecchino d’Oro abbiamo avuto il piacere di incontrarci in altre occasioni, e oltre ad apprezzarne le doti musicali, che erano già ben note, abbiamo avuto modo di apprezzare anche le doti umane di Franco. Colgo l’occasione per ringraziare anche il maestro Elio Tatti e tutta l’organizzazione per l’ospitalità”.