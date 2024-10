Calabresi nel mondo, Nucera: ‘Una risorsa fondamentale. La regione aumenti i fondi’

Il bilancio regionale della Regione Calabria 2020-2022, approvato lo scorso 27 aprile in Consiglio, ha notevolmente ridotto le risorse destinate ai ‘Calabresi nel mondo’. Previsto un contributo di 100 mila euro per il 2021, stessa cifra per il 2022. Si tratta di risorse irrisorie e insufficienti anche per l’ordinaria amministrazione.

Le associazioni dei calabresi nel mondo, riunite secondo la legge regionale del 2018, tramite la Consulta dell’Emigrazione vengono riunite almeno una volta ogni anno con l’obiettivo di valutare idee e proposte provenienti dalle varie realtà nazionali e internazionali per promuovere e mantenere attivi i legami degli emigrati calabresi con la propria terra.

Alla delusione e dispiacere per i fondi quasi completamente cancellati delle oltre 200 associazioni che in tutto il mondo si occupano si mantenere saldo il legame con la Calabria, si aggiunge quello di Giuseppe Nucera. Il Presidente de ‘La Calabria che vogliamo’, attraverso una lettera aperta indirizzata alla Governatrice On. Jole Santelli, al Presidente del Consiglio Regionale Domenico Tallini e all’Assessore al Bilancio Francesco Talarico, invita a intervenire sulla decisione di tagliare i fondi alla Consulta.

