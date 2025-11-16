Calabria, 166 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria. Rapani: ‘Incremento atteso da tempo’

Reso esecutivo il piano di mobilità per 2627 unità legato al 185° Corso Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria. Per la Calabria sono in arrivo 166 agenti così distribuiti in base alle reali esigenze del territorio. Importanti si rivelano gli interventi nelle province di Cosenza e di Crotone, la dotazione organica è stata così spalmata: 8 nella Casa di Reclusione di Corigliano Rossano, 14 a Castrovillari, 15 a Cosenza, 2 a Crotone e 11 a Paola.

“Con queste assegnazioni abbiamo incrementato ulteriormente il personale della Polizia Penitenziaria, storicamente e notoriamente in affanno. È un risultato che conferma quanto abbiamo sostenuto con forza negli ultimi mesi” ha affermato con evidente soddisfazione il senatore Ernesto Rapani.

Il parlamentare sottolinea come questo intervento risponda alle richieste avanzate ripetutamente per garantire condizioni più dignitose al personale penitenziario.

“Finalmente si rafforza un settore che attendeva un segnale concreto. Questo incremento dà energia agli istituti e sostiene chi ogni giorno lavora in condizioni impegnative” dichiara Rapani.

Il senatore rivolge un ringraziamento diretto al governo guidato da Giorgia Meloni e al sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove.