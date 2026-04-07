Calabria – Accoltella lo zio e scappa, 41enne sottoposto a fermo dai Carabinieri

Le ricerche e gli approfondimenti investigativi sono proseguiti per diverse ore finché l'aggressore, ormai braccato dai carabinieri, non si è consegnato spontaneamente

Un uomo di 41 anni è stato fermato dai carabinieri per l’accoltellamento dello zio avvenuto ieri mattina.

L’uomo si è costituito nella tarda serata di ieri alla Tenenza dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto (Crotone), ponendo fine alla sua fuga.

È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di tentato omicidio. Ieri mattina, in località Le Cannella, il 41enne aveva sferrato una coltellata al fianco sinistro dello zio di 58 anni al culmine di una lite scaturita da pregressi dissapori di vicinato, per poi darsi alla fuga.

Nelle fasi immediatamente successive, inoltre, non sarebbe stata rinvenuta neppure l’arma utilizzata, elemento che ha ulteriormente complicato i primi accertamenti condotti dai carabinieri.

Le ricerche e gli approfondimenti investigativi sono proseguiti per diverse ore finché l’aggressore, ormai braccato dai carabinieri, non si è consegnato spontaneamente.



La vittima, che ha riportato una ferita profonda con grave emorragia, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Crotone. Dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, il 58enne è stato dichiarato fuori pericolo.



Il 41enne è stato trasferito nella casa circondariale di Crotone a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari dell’Arma hanno individuato la zona in cui è stata abbandonata l’arma e sono in procinto di recuperare il coltello.