Agosto da record negli scali calabresi, Franchini: “Verso i 4 milioni di viaggiatori”

La Calabria decolla con numeri da record: nei primi otto mesi del 2025 gli aeroporti regionali hanno accolto 2.958.893 passeggeri, superando con largo anticipo l’obiettivo fissato da SACAL e registrando un incremento del +26,3% rispetto al 2024, pari a 616.895 viaggiatori in più.

Agosto da record per gli aeroporti calabresi

Il mese di agosto ha consolidato il trend positivo, con 473.233 passeggeri e un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tutti e tre gli scali hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo.

Reggio Calabria traina la crescita con un balzo del +49,4%

Lamezia Terme consolida gli incrementi previsti

Crotone conferma la vitalità del sistema aeroportuale

Un sistema in espansione e sempre più competitivo che si afferma come punto di riferimento per la mobilità regionale e nazionale.

Le parole di Marco Franchini