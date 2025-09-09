Agosto da record negli scali calabresi, Franchini: “Verso i 4 milioni di viaggiatori”
Reggio Calabria guida la crescita aeroportuale con +49,4%
09 Settembre 2025 - 14:08 | Comunicato Stampa
La Calabria decolla con numeri da record: nei primi otto mesi del 2025 gli aeroporti regionali hanno accolto 2.958.893 passeggeri, superando con largo anticipo l’obiettivo fissato da SACAL e registrando un incremento del +26,3% rispetto al 2024, pari a 616.895 viaggiatori in più.
Agosto da record per gli aeroporti calabresi
Il mese di agosto ha consolidato il trend positivo, con 473.233 passeggeri e un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tutti e tre gli scali hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo.
- Reggio Calabria traina la crescita con un balzo del +49,4%
- Lamezia Terme consolida gli incrementi previsti
- Crotone conferma la vitalità del sistema aeroportuale
Un sistema in espansione e sempre più competitivo che si afferma come punto di riferimento per la mobilità regionale e nazionale.
Le parole di Marco Franchini
“I risultati raggiunti confermano la forza del nostro lavoro di squadra e la solidità del percorso intrapreso. La crescita simultanea di tutti gli scali è un segnale inequivocabile: il valore di questo impegno non si misura solo nell’apertura di nuove destinazioni, ma dimostra che il sistema aeroportuale calabrese è un vero volano di sviluppo, capace di generare benefici duraturi e condivisi per tutta la comunità. L’obiettivo di 4 milioni di passeggeri entro fine anno è alla nostra portata. Continueremo a investire in infrastrutture moderne e servizi sempre più orientati al passeggero.” – ha dichiarato l’Amministratore Unico di SACAL, Marco Franchini.