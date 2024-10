Calabria, Francesco Aiello: ‘Non arretreremo di un millimetro’

A pochi giorni dall’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, il candidato proposto dal Movimento 5 Stelle torna a parlare del proprio impegno per la Calabria. In un post su Facebook, Francesco Aiello scrive:

“Il risultato elettorale non ci deve fare arretrare di un millimetro: i problemi della Calabria sono molto gravi, le urgenze devono essere risolte e si deve agire per restituire dignità ai cittadini di una regione che è sempre stata considerata di serie B. Da giorni continuo a ricevere messaggi di affetto, stima ed inviti a non mollare. Le energie positive di cui ho tanto parlato nella campagna elettorale non vanno disperse: devono essere il carburante del cambiamento.

Il programma che abbiamo proposto non può rimanere sulla carta. Per questo, non solo vigileremo sull’operato del nuovo governo regionale e delle altre istituzioni locali e nazionali, ma continueremo – insieme – a sviluppare le nostre proposte in materia di sanità, lavoro, energia, trasporti, agricoltura, cultura, turismo, imprese. Sono e siamo già al lavoro per continuare a lavorare sui territori, con tutti i cittadini liberi che vogliono dare un contributo”.

Aiello conclude:

“L’innovazione in politica, come in altri settori, ha bisogno di tempo, energia e passione. Insieme possiamo innovare la politica e cambiare la Calabria”.