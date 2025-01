Maltempo e allerta in Calabria, scuole chiuse in diversi comuni

Tra le zone più colpite del maltempo delle ultime ore la costa tirrenica cosentina, sferzata da vento e pioggia. “Danni notevoli, è stata un’ondata di maltempo mai vista”, ha detto il sindaco di San Lucido De Tommaso.

Temperature in picchiata in Calabria, dove in queste ore la neve ha imbiancato i rilievi della Sila e del Pollino. Il 13 gennaio scuole chiuse per l’allerta gialla in diversi Comuni, tra cui Paola, Amantea, Cetraro, Fuscaldo, San Lucido, Santa Maria del Cedro, Scalea, Lago e anche ad Acri.

Disagi si sono registrati, in particolare, a Paola e Fuscaldo, con alberi caduti in strada, frane, sottopassi allagati e molti cittadini rimasti bloccati in casa. Un albero è caduto anche lungo la Strada provinciale che collega il bivio di Grisolia al centro del paese.

La circolazione, fa sapere Anas, è regolare, sull’intera rete in gestione che si è svolta senza particolari disagi grazie al lavoro dei cantonieri. Lungo le statali e la A2 autostrada del Mediterraneo, inoltre, è stato attuato il ‘piano neve’ 2024/25 predisposto da Anas e polizia stradale.

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha emanato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole della città per la giornata di domani.

La decisione fa seguito all’allerta di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Voce ha anche convocato il Centro operativo comunale di Protezione civile che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità.