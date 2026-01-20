Maltempo in Calabria, sospesa la circolazione ferroviaria: le linee interessate
La comunicazione di Ferrovie dello Stato a seguito dell'avviso ProCiv di allerta rossa e arancione su gran parte della regione
20 Gennaio 2026 - 08:44 | Comunicato Stampa
Ferrovie dello Stato ha reso noto, con un comunicato, che “in seguito all’avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Calabria sarà interessata da alcune modifiche“.
Le linee ferroviarie interessate dalle sospensioni
“In particolare – si aggiunge – la circolazione sarà sospesa sulla linea ionica da Melito Porto Salvo a Crotone, sulla Lamezia Terme Centrale–Catanzaro Lido e sulla via Tropea“.