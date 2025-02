Alta velocità, Falcomatà attacca il Governo: ‘Offesa per tutti i calabresi. Un teatrino indecente’

È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Quando mesi fa abbiamo sollevato legittimamente i dubbi sulla destinazione delle risorse, ci avevano risposto che era tutto apposto, bollando come al solito le preoccupazioni della comunità calabrese come disfattismo e facendo orecchie da mercante di fronte all’attento lavoro di analisi del Gruppo regionale Pd e di tanti autorevoli sindaci. Oggi alcuni tra i principali esponenti della destra regionale scoprono che in realtà avevamo ragione e tentano ipocritamente di sollevare gli scudi contro il Governo, come se la loro parte politica non fosse, ormai da lungo tempo, alla guida del Paese. È un teatrino indecente che si gioca sulla pelle di tutti i calabresi”.