Pd Calabria: ‘Il rapporto 2024 di Banca d’Italia evidenzia le criticità dell’economia calabrese’

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale esprime forte preoccupazione per l’analisi presentata dalla filiale di Catanzaro della Banca d’Italia, che sottolinea – dati alla mano – il persistere di criticità drammatiche: calo demografico accentuato, tessuto produttivo con basso tasso di innovazione, livelli di inattività fuori scala e scarsa fiducia nel contesto istituzionale, aggravata dalla presenza pervasiva della criminalità economica.

“Tutti indicatori – prosegue la nota dem – che raccontano meglio di qualsiasi comunicato autocelebrativo la verità della Calabria di oggi: una regione che arranca e che non riesce a trarre pieno beneficio neppure da strumenti straordinari come il Pnrr, a causa di una governance regionale inefficace, confusa e chiusa in una bolla autoreferenziale. Il dato più allarmante è quello sull’occupazione: aumentano i numeri solo in

apparenza, mentre il tasso di partecipazione al lavoro cala e cresce l’area dell’inattività, in particolare tra le fasce meno istruite e più anziane della popolazione. È il segnale che le politiche di sviluppo, formazione e

rilancio del lavoro promosse dalla Regione sono del tutto insufficienti o mal indirizzate. Preoccupante anche la constatazione, da parte dello stesso direttore Malamisura, che a mancare sia un contesto istituzionale in grado di ispirare fiducia e garantire concorrenza leale. Un riferimento implicito ma chiaro al degrado del sistema amministrativo calabrese, indebolito da anni di commissariamenti e ora ostaggio

dell’accentramento decisionale del presidente Occhiuto”.