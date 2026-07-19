Calabria, bonifica di un ordigno bellico: bomba da 250 libbre della Seconda Guerra Mondiale – FOTO

Domenica notte, gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso con successo le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo da 250 libbre di nazionalità inglese, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta in località “Contrada Vescovado”, nel comune di Laureana di Borrello (RC).

L’intervento è stato condotto dagli specialisti del 21° Reggimento Genio Guastatori, della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, che hanno operato in stretto coordinamento con la Prefettura di Reggio Calabria e gli enti locali.

Le attività erano iniziate nei giorni scorsi con una fase preparatoria, durante la quale è stato messo in sicurezza l’ordigno e sono stati eseguiti gli scavi necessari per predisporre l’area destinata alla successiva distruzione dell’ordigno.

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L’intervento si è articolato in due distinte fasi. Nella prima, gli artificieri hanno provveduto alla rimozione e alla distruzione sul posto della spoletta, con un raggio di sgombero di circa 1.170 metri. Successivamente il residuo bellico è stato trasporto presso una cava individuata dalla Prefettura, dove è stato definitivamente distrutto con un brillamento controllato.

L’operazione conferma ancora una volta l’elevatissima professionalità e le peculiari capacità tecniche degli artificieri dell’Esercito Italiano, quotidianamente impegnati nella bonifica del territorio nazionale da ordigni residuati bellici.