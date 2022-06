Case della salute, Occhiuto: "Basta fake news, progetto prioritario"

"Cambiati gli strumenti per avere questi fondi. Prima era il PAC, adesso è in POR"

“Sta girando sui social e su qualche chat whatsapp una fake news secondo la quale la Regione Calabria - non si sa per quale motivo - avrebbe cancellato le risorse per la riconversione di alcune strutture in Case della salute. Nulla di più falso! I progetti relativi alle Case della salute restano tutti in piedi, e rappresentano una prioritaria per il mio governo regionale, e proprio per questo abbiamo agito per mettere in sicurezza i finanziamenti per realizzarle, che altrimenti avremmo perso con la fine del 2022".

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che chiarisce.