Centri per l’impiego in Calabria, Amalia Bruni presenta interrogazione: “Dobbiamo rilanciarli”

“Ho depositato una interrogazione rivolta al Presidente della Giunta Regionale per conoscere se intende aggiornare e entro quali tempi il fabbisogno di personale da utilizzare nelle attività di politiche attive e servizi per il lavoro. Questo perché, nonostante la Regione Calabria abbia emesso quattro bandi, pubblicati sul Burc N.115 del 31.12.2021, per titoli ed esami per il potenziamento dei Centri per l’impiego, a mio avviso permane un chiaro ed oggettivo sottodimensionamento dei servizi pubblici per il lavoro a partire dalle competenze e professionalità presenti nei Centri per il lavoro”.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale.

“Nella interrogazione ho messo in evidenza la questione del loro rilancio utilizzando le professionalità di tutti quelli che hanno prestato servizio in Regione e per la Regione. So perfettamente che esistono centinaia di precari che in tutti questi anni hanno svolto un servizio utile alla Regione e alla collettività e bisogna per questo essere attenti alle competenze esistenti senza mortificare nessuno o creare disparità.

Dobbiamo dare a tutti, a chi ha già acquisito nel tempo una formazione particolare e a chi invece ha lavorato in diversi ambiti di poter partecipare in modo equanime. Il mio auspicio è che la giunta regionale tenga conto della nostra proposta di aggiornare i termini del bando in modo tale che tutti possano essere messi nelle condizioni di poter concorrere”, conclude Amalia Bruni.