Il comitato Calabria Cinetourism compie un anno e per festeggiarlo ha scelto uno dei locali più trendy del momento di Roma: Villa Sublime a collina Fleming. La location è stata selezionata sia per il pregio della costruzione d’epoca sia per opere e installazioni di arte contemporanea, più costose della stessa dimora. Il comitato ha potuto cenare nella sala d’arte cinetica in cui le pareti cambiavano colore ed il colore scelto è stato il rosso come il colore che caratterizza il comitato.

Il rosso era anche presente nelle ricercate sedie in pelle rosse di poltrona frau. A tutti gli ospiti era stato chiesto un look rosso elegante e glamour. Le signore si sono presentate in rosso e i signori in abito scuro e cravatta o pochette rossa. Tra gli ospiti che rappresentavano maggiormente il comitato: la show girl e attrice Maria Monsè e la dott.ssa Vanessa Tozzi P.R.

Il gala di beneficenza a Reggio Calabria

Il compleanno con le stesse caratteristiche dell’ eleganza e del rosso verrà replicato a Reggio Calabria il 13 marzo con una esclusiva serata di Gala di beneficenza per il contest “Coloriamo la Calabria dal noir della cronaca” in occasione del Reggio Calabria Film festival. Il Comitato è nato a marzo 2017 in seno all’ Università Mediterranea di R.C durante un nuovo corso di economia applicata affidato alla Prof. Michela Mantovani.

In quell’ occasione gli studenti oltre a studiare la soft economy del made in Italy e del made in sud ossia economia del turismo, dei beni culturali, dell’ enogastronomia e del cineturismo ( luogo diventato turistico dopo produzioni cinematografiche) si sono visti nel ruolo di filmmaker per il project work finale che consisteva nel produrre cortometraggi per far conoscere location, beni culturali ed enogastronomia calabrese.

Le eccellenze enogastronomiche calabresi

La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche calabresi è il cavallo di battaglia del Comitato in quanto sta selezionando prodotti di aziende eccellenti e bio da inserire nei film sia per la promozione e vendita sui mercati canadesi e brasiliani. I prodotti selezionati manterranno la medesima etichetta aggiungendo il brand del Comitato. Viceversa le etichette di prodotti che non sono glamour verranno ribrandizzate in chiave artistica con tellingstory dallo stesso comitato che riunirà insieme eccellenze enogastronomiche con lo stesso concept brand di eccellente qualità gustativa/bio/ artistica.

Questo strategico compito della selezione è stato affidato da sempre per le sue competenze al Prof. Marco Poiana esperto valutatore di prodotti tipici e Direttore del laboratorio di certificazioni del Dipartimento di agraria della “Mediterranea”. Lo slogan del comitato è : “Film chiavi in mano “ la cui mission è quella di girare film e fiction per la valorizzazione turistica, enogastronomica e artigianale della Calabria.

Il corso straordinariamente innovativo è stato finanziato dall’ associazione Quality life management e dagli sponsor che hanno creduto nella creatività della prof e dei suoi percorsi didattici innovativi, primo tra tutti coming soon ossia l’azienda top nel mondo del cinema e delle serieTv per i trailer dei film in uscita, classifiche dei film, le interviste, le news e la programmazione cinema. Il comitato nel giro di un anno ha avuto oltre 85 articoli sui giornali ed alcuni sponsor come Cisal servizi ed il suo Amministratore Francesco Greco sono stati citati oltre 30 volte.

Ha ricevuto vari premi per la valorizzazione degli studenti e della regione oltre che essere stato consulente nelle trattative tra Ministero beni culturali Italia in spagna per il finanziamento alle coproduzioni Italia- spagna. Ha prodotto molti video racconti ed anche la mini serie web Sandrino all’università che in poco tempo ha avuto oltre 50 mila visualizzazioni. Sono stati coinvolti oltre 500 studenti universitari e dell’ alternanza scuola- lavoro.

Ha ottenuto da sponsor borse di studio per l’accesso al corso di europrogettazione dell’ Università ( bando in scadenza 1 marzo) da ultima quella donata dall’azienda agricola Barone Macrì. Che dire un vero successo tanto che…. quest’ anno il corso di economia applicata non è più stato affidato alla prof. Mantovani.

Ciò non ha comportato la fine dell’ esperimento in quanto lo stesso programma è stato utilizzato sia per i 100 studenti dell’ alternanza scuola-lavoro e sia per quelli del corso di economia industriale tenuto dalla stessa docente e con un suo nuovo libro interattivo in cui gli studenti caricheranno i loro video. Il libro Lineamenti di economia del turismo e del cineturismo ha vinto anche un premio Unesco.

(nella foto Monsè, Mantovani, Tozzi)