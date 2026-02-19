Peperoncino di Calabria, Coldiretti: ‘La nostra eccellenza si prepara ad indossare l’IGP’

Un’altra nostra produzione va ad irrobustire le “produzioni” IGP. La commissione europea – informa Coldiretti Calabria – ha approvato la domanda di registrazione del «Peperoncino di Calabria» IGP (Indicazione Geografica Protetta) e pubblicato in data odierna nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la domanda di registrazione.

Adesso entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione un’opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Possiamo comunque ben dire – commenta la Coldiretti – che il risultato è stato raggiunto e siamo molto soddisfatti perché ci abbiamo fortemente creduto sin dall’avvio dell’iter. Il risultato tonifica e premia le aziende che stanno investendo nel simbolo culturale ed agroalimentare della Calabria radicato nella storia locale e riconosciuto a livello internazionale per reputazione e tradizione.