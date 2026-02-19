Il peperoncino di Calabria verso il marchio IGP, Princi: ‘Sarà un traguardo storico’

“Il riconoscimento IGP del Peperoncino di Calabria, del quale ho seguito l’iter in Europa su input dell’Assessore regionale Gianluca Gallo, rappresenta un’opportunità unica: promuovere la Calabria nel mondo, sostenere le aree rurali e valorizzare un simbolo che racconta la nostra storia e la nostra cultura”.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) della domanda di registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Peperoncino di Calabria”, un passaggio fondamentale nel percorso verso il riconoscimento europeo del prodotto.

Un traguardo storico per l’economia e i produttori

“Continuerò a seguire con attenzione l’iter europeo – prosegue l’On. Princi – perché il riconoscimento dell’IGP rappresenterà un traguardo storico per la Calabria, per la sua cultura, per la sua economia e per i produttori locali. L’IGP – prosegue – non è soltanto un marchio di qualità, ma uno strumento concreto di tutela dei produttori, di garanzia per i consumatori e di valorizzazione internazionale del brand Calabria. Significa maggiore protezione contro imitazioni, più trasparenza per chi acquista e maggiore valore lungo tutta la filiera agroalimentare”.

La pubblicazione della domanda nella GUUE avvia la fase conclusiva: entro tre mesi, in assenza di rilievi, il percorso proseguirà verso la registrazione definitiva dell’IGP.

Strategia di valorizzazione del territorio

“Desidero rivolgere – afferma – un sentito ringraziamento all’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo che, sin dal primo momento, ha creduto in questa candidatura. Insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, stanno portando avanti una strategia concreta e lungimirante di valorizzazione dell’agroalimentare e delle aree interne, sostenendo lo sviluppo e la promozione del territorio calabrese”.