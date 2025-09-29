Regionali Calabria, Occhiuto e Tridico al confronto finale
Ultimo confronto prima del voto in Calabria: giovedì 2 ottobre Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico si sfidano nuovamente in diretta
29 Settembre 2025 - 11:57 | di Redazione
Ultimo confronto televisivo prima del voto regionale in Calabria. Giovedì 2 ottobre alle ore 10:00 si terrà il “faccia a faccia” tra Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione e candidato del centrodestra, e Pasquale Tridico, professore universitario ed eurodeputato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra.
Il dibattito sarà trasmesso in diretta su Sky Tg24, visibile anche in chiaro sul digitale terrestre. Si tratta dell’ultimo confronto in programma tra i due principali contendenti alla guida della Regione.
Il “duello” televisivo offrirà agli elettori calabresi l’occasione di ascoltare in diretta le proposte e le risposte dei candidati sui temi centrali della campagna, dalla sanità allo sviluppo economico, dal lavoro alle infrastrutture.
L’appuntamento con il confronto Occhiuto-Tridico è quindi fissato per giovedì 2 ottobre, alle ore 10:00, su Sky Tg24.