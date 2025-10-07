City Now

Calabria: più ‘poltrone rosa’ in Consiglio regionale, ma la parità è ancora lontana

L'elenco delle donne elette. Una in più rispetto alla scorsa legislatura, ma una cifra che rappresenta solo il 22%

07 Ottobre 2025 - 14:41 | Comunicato Stampa

donne consiglio regionale calabria

Sono sette le donne elette nel Consiglio regionale della Calabria, una in più rispetto alla scorsa legislatura.

Una cifra che, tuttavia, in percentuale rappresenta solo il 22%, nonostante la legge regionale sulla doppia preferenza di genere.

Le elette nel nuovo Consiglio regionale

Le nuove consigliere regionali sono:

  • Pasqualina Straface e Elisabetta Santoianni (Forza Italia)
  • Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e dell’Anci Calabria (Occhiuto Presidente)
  • Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia)
  • Rosellina Madeo (Partito Democratico)
  • Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle)
  • Filomena Greco (Italia Viva).

Fonte: Ansa Calabria

