Calabria: più ‘poltrone rosa’ in Consiglio regionale, ma la parità è ancora lontana
L'elenco delle donne elette. Una in più rispetto alla scorsa legislatura, ma una cifra che rappresenta solo il 22%
07 Ottobre 2025 - 14:41 | Comunicato Stampa
Sono sette le donne elette nel Consiglio regionale della Calabria, una in più rispetto alla scorsa legislatura.
Una cifra che, tuttavia, in percentuale rappresenta solo il 22%, nonostante la legge regionale sulla doppia preferenza di genere.
Le elette nel nuovo Consiglio regionale
Le nuove consigliere regionali sono:
- Pasqualina Straface e Elisabetta Santoianni (Forza Italia)
- Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e dell’Anci Calabria (Occhiuto Presidente)
- Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia)
- Rosellina Madeo (Partito Democratico)
- Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle)
- Filomena Greco (Italia Viva).
Fonte: Ansa Calabria