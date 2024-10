Bandiere blu, Montuoro (FdI): ‘Nessuno stop per il contributo annuale ai Comuni calabresi’

Anche quest’anno i comuni calabresi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di Città bandiera blu potranno disporre di contributi straordinari stanziati dalla Regione Calabria. Lo rende noto il consigliere regionale di FdI, presidente della Commissione Bilancio, Antonio Montuoro.

Sottolinea Montuoro:

“Non c’era alcuna ragione per mettere in dubbio la riconferma di risorse, già destinate nelle precedenti annualità, per sostenere le amministrazioni comunali nella programmazione di attività e servizi per la stagione estiva”.

Continua poi:

“La questione sollevata dal consigliere Ernesto Alecci troverà risposta in una delibera di giunta la cui approvazione è prevista in questa settimana, portando a termine una procedura con la sua naturale tempistica amministrativa. Il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, non ha voluto far mancare, nemmeno per l’estate 2024, il supporto a tutti i venti Comuni che potranno fare affidamento sui contributi economici per arricchire ancora di più il proprio pacchetto di servizi correlato all’accessibilità e all’accoglienza, oltre che per allestire eventi e manifestazioni in grado di promuovere al meglio i nostri territori”.