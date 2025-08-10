Calabria, accoltellato dopo una rissa in un fast food: fermati due soggetti

Gli indiziati, due cugini di 21 e 25 anni, dopo una lite per una mancata precedenza al centro commerciale avrebbero aggredito con un coltello un 21enne ed una ragazza

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, coordinati dalla Procura della Repubblica del tribunale di Castrovillari, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per lesioni personali aggravate due cugini di 21 e 25 anni, di Corigliano Rossano, residenti a Rossano ai danni del 21enne accoltellato in seguito ad una rissa.

Al momento i medici stanno valutando se effettuare un secondo intervento chirurgico per limitare i danni subiti. I due cugini fermati sono stati trasferiti nel carcere di Castrovillari.

I due cugini, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero, dopo la lite sfociata per una mancata precedenza al Mc Drive del centro commerciale di Corigliano, prima danneggiato l’autovettura della vittima per poi aggredire con un coltello il 21enne ed una ragazza che era con lui. La giovane è stata medicata nel pronto soccorso di Corigliano, mentre il ragazzo ferito gravemente è stato dapprima trasferito nel nosocomio di Rossano e poi nell’ospedale di Cosenza.

