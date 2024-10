Calabria, Covid-19: attivo servizio di supporto telefonico psicologico gratuito

In questo periodo di grave crisi sociale nel quale anche le relazioni vivono un profondo cambiamento, le ACLI ancora una volta offrono i loro servizi a coloro che si trovano in stato di bisogno.

Accanto alle iniziative già in atto in tutta Italia e relative al sostegno materiale, le ACLI Calabria, per tramite della Web Radio Acli Calabria e in collaborazione con la cooperativa sociale IdeAzione, promuovono il servizio di “Supporto telefonico psicologico gratuito”.

Il servizio – uno sportello a distanza – si propone di offrire un aiuto, attraverso l’ascolto, il dialogo, il confronto, a chi, in questo periodo, si ritrova a convivere con la paura, l’ansia, il timore, con l’astinenza dalle relazioni in presenza, che privano del calore di un abbraccio, della profondità di uno sguardo, delle emozioni che solo la compresenza può far percepire.

Per accedere al servizio è sufficiente contattare il numero telefonico 3478446921 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Uno psicologo del team di supporto sarà a disposizione.

In aggiunta è possibile anche inviare un sms o u messaggio WhatsApp, comunicando i propri dati e prenotando un colloquio che sarà fissato a stretto giro.

Al servizio possono accedere tutti coloro che, come detto, vivono difficoltà legate principalmente alla solitudine causata dall’emergenza Covid-19.