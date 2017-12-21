Si è conclusa nella giornata di ieri l’iniziativa “Calabria Dona… musica!”: due giornate di arte, sorrisi e solidarietà, ideate dagli artisti di Calabria Sona in collaborazione con gli operatori dell’associazione Officine Buone di Bologna, in ben otto reparti pediatrici degli ospedali calabresi. «Un successo che ci rende orgogliosi – ha affermato Giuseppe Marasco – che ci ha dato tanto sul piano umano e che costituisce solo il primo momento di una serie di altre iniziative di questo genere». Le risposte delle famiglie, dei medici, degli operatori ospedalieri e degli stessi protagonisti, cioè i bambini, sono state incoraggianti, e il tam tam sui canali social di Calabria Sona ha avuto una eco così importante da contare centinaia e centinaia di interazioni.

Gli artisti e i partner dell’iniziativa

L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno del consorzio “Torrone di Bagnara Calabra IGP”, prodotto di alta qualità, dono apprezzatissimo da tutti i presenti, e alla collaborazione di altre due associazioni solidali quali BAMBI e ABIO, che insieme ai molti artisti calabresi, quali Antonio Grosso, Le Muse del Mediterraneo, gli Skapizza, Ciccio Nucera, Francesco Giannini, il cantastorie Fulvio Cama, Tarantella No-Stop, i Behike Moro, Antonio Algieri, Nino Stellittano dei Kalavrìa, gli Amakorà, Valentina Balistreri, Sebastian Trunfio, Notte Battente, Lenigma, Ilenia Filippo, hanno animato due giornate molto intense nei reparti pediatrici degli ospedali di Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Corigliano e Soveria Mannelli. Una nota di merito va all’impegno degli artisti menzionati, alla loro adesione immediata all’iniziativa, nonché alla grande disponibilità e all’entusiasmo convogliato nella due giorni di musica. «Un’invasione di musica che avrà un seguito – ribadisce Marasco – poiché riteniamo di fondamentale importanza restituire qualcosa alla nostra terra, lasciare una traccia e, soprattutto, aiutare nei limiti del possibile chi ha più bisogno, a Natale e non solo» – conclude.

Fonte: Press CalabriaSona