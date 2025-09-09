Regionali Calabria, Calabrò: ‘Chi ha scelto di restare ha il dovere di schierarsi con chi ha un progetto serio’

“In Calabria servono coraggio, partecipazione e responsabilità collettiva. A che serve avere le mani pulite, se si tengono in tasca?” Con queste parole, Irene Calabrò – già assessore alle finanze del Comune di Reggio Calabria – lancia un appello forte e chiaro in vista delle elezioni regionali, annunciando il suo pieno sostegno alla candidatura di Pasquale Tridico, candidato unitario alla presidenza della Regione Calabria.

L’appello di Irene Calabrò per una Calabria diversa

“Dal confronto con Tridico – ha dichiarato Calabrò – ho potuto apprezzare una visione politica chiara, coraggiosa, fondata sul riformismo e sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sulla trasparenza amministrativa e su un modello di sviluppo che metta al centro le persone, i loro bisogni e non gli interessi personali”.

La scelta di rimanere in Calabria e contribuire attivamente alla crescita della propria terra è, per Irene Calabrò, una responsabilità civica oltre che personale.

“Chi, come me, ha deciso di restare, ha il dovere di schierarsi accanto a chi propone un progetto serio e strutturato per la rinascita della nostra Regione.” – continua.

Un percorso di impegno e coerenza

La Calabrò rivendica con orgoglio un cammino fatto di scelte libere, condivise e coerenti, frutto di una profonda riflessione e di un impegno costante sul territorio:

“Ho scelto percorsi di crescita che mi hanno messa a contatto con le difficoltà più profonde della nostra terra, ma anche con le sue straordinarie risorse umane e professionali. Donne e uomini che ogni giorno, con dedizione e sacrificio, costruiscono la reputazione della Calabria dentro e fuori i suoi confini.”

Il messaggio che lancia è anche un invito a non arrendersi, a non voltarsi dall’altra parte, ma a continuare a camminare anche quando il percorso è difficile:

“Chi cammina inciampa, ma si rialza. Non cambia strada, anche se è impervia, e continua con convinzione, forte della bontà delle proprie azioni, della lealtà e della coerenza.”

Dalla stagione reggina a un nuovo impegno regionale

Protagonista della stagione amministrativa reggina, durante la quale ha gestito con successo la delicata fase del piano di riequilibrio finanziario, Irene Calabrò oggi rilancia con determinazione il suo impegno per una Calabria più giusta, trasparente e concreta.