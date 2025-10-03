City Now

Calabria, Tridico: ‘Stop al bollo auto fino a 250 euro’

"Immorale che la Regione imponga una tassa con strade dissestate e trasporti che non funzionano. Noi la sospenderemo" le parole del candidato del campo progressista

03 Ottobre 2025 - 09:34 | Comunicato Stampa

pasquale tridico

«Fino a quando non saranno garantite strade, infrastrutture e collegamenti degni, noi sospenderemo il bollo auto. Una misura utile a venire incontro alle grandi difficoltà dei calabresi. Chi ora paga una tassa auto fino a 250 euro, con un Isee fino a 25mila euro, sarà esentato finché le strade restano dissestate, i trasporti non funzionano o non sarà garantita una ambulanza in tempi ragionevoli. L’auto in Calabria è un bene di prima necessità ed è immorale che la Regione imponga una tassa con quei presupposti, fin quando ne sarà responsabile».

È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

