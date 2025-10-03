Regionali, Bonforte (Pd): ‘Con Tridico una nuova pagina. Basta immobilismo’

“La Calabria non merita di essere abbandonata allo sfascio e alle contraddizioni che hanno segnato la gestione Occhiuto. Un governo regionale incapace di affrontare i problemi reali, che si è concluso con dimissioni improvvise e offensive, non solo per i calabresi ma anche per il rispetto delle istituzioni. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare rotta e aprire una nuova pagina di speranza, sviluppo e diritti. Per questo il 5 e 6 ottobre invito tutti i cittadini ad andare a votare e a sostenere il Partito Democratico con il nostro candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico”.