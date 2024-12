Approvazione emendamento TIS, Calabrese: “Speranza per il complesso mondo del precariato”

“Un altro importante passo in avanti per il precariato calabrese. Grazie all’emendamento alla legge finanziaria approvato nel corso della notte su proposta dell’onorevole Francesco Cannizzaro, che recepisce in toto la proposta partita dalla Regione Calabria e condivisa con le rappresentanze sindacali, si apre uno scenario nuovo e una possibile speranza per il complesso mondo del precariato calabrese”.

Così l’assessore al Lavoro e Formazione professionale, ITS e Alta formazione, Tutela dell’ambiente e Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese

