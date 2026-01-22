Ciclone Harry, Ciciliano: ‘Sopralluoghi nel Sud per procedere con lo stato d’emergenza nazionale’

«Con questi sopralluoghi nel Sud Italia facciamo una valutazione di carattere tecnico per definire l’istruttoria per lo stato di emergenza nazionale, che poi viene sottoposta alla valutazione politica del Consiglio dei Ministri.

Ma è di tutta evidenza che il Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i ministri si sono espressi in questa direzione».

Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a Cagliari, durante una visita sulla spiaggia del Poetto, devastata dal ciclone Harry.

Dopo la Sardegna, Ciciliano sarà in Calabria, sulla costa ionica, e in Sicilia, nel messinese e nel catanese.

Leggi anche

Previsione, prevenzione e sicurezza dei territori

«In questa situazione c’è stata sia previsione che prevenzione, perché è stato un fenomeno molto importante, grandemente impattante sui territori che era stato previsto con i sistemi di allerta meteo che hanno dato la possibilità, attraverso i centri funzionali regionali e i centri funzionali del Dipartimento della Protezione Civile, di prepararsi.

Inoltre, c’è stata la prevenzione sul territorio per la salvaguardia della vita umana e non si è registrato né un morto né un ferito».