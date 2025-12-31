Calabria, evade dai domiciliari con una scusa e fa una diretta su Tik Tok: denunciato
Il trentaseienne aveva detto ai Carabinieri di dover andare in ospedale
31 Dicembre 2025 - 10:14 | di Redazione
Aveva contattato la Centrale operativa dei Carabinieri, trovandosi agli arresti domiciliari per reati di codice rosso, dicendo che doveva allontanarsi con urgenza da casa per un malore, spiegando anche di essere diretto all’ospedale di Crotone con una ambulanza.
Ma non era vero.
Poco dopo, infatti, i Carabinieri lo hanno scoperto impegnato in una diretta video sulla piattaforma Tik Tok, prima all’interno di un’auto, poi passeggiando tranquillamente lungo le vie del centro a Crotone. Inevitabile, per un trentaseienne di Cirò Marina, la denuncia per il reato di evasione.
L’episodio risale allo scorso 26 dicembre. I militari dell’Arma, dopo aver scoperto l’impropria diretta social, hanno subito controllato il domicilio dell’uomo, confermandone l’assenza e, al suo rientro in serata, anche la totale mancanza di documenti sanitari che dimostrassero un accesso all’ospedale.
ansa.it