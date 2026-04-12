Reddito di merito, Cannizzaro: ‘La Calabria si distingue ancora’

“Dalla Calabria nasce un nuovo modello: il reddito di merito. Un risultato storico e senza precedenti. Un impegno diventato obiettivo e adesso trasformato in realtà, grazie al Presidente Roberto Occhiuto. Queste le parole del parlamentare Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale della Calabria, in merito all’ultima importante misura presentata dalla Regione Calabria, che prevede un sostegno economico fino a mille euro al mese per gli studenti universitari meritevoli che sceglieranno di rimanere a studiare nei nostri atenei.

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Un sostegno concreto contro la fuga dei cervelli

“La ferma volontà di contrastare il fenomeno della fuga dei nostri cervelli verso il Nord Italia o addirittura verso l’estero – afferma Cannizzaro – non è rimasta lettera morta. L’impegno che Forza Italia ha sempre messo per dare nuove opportunità ai ragazzi di Calabria oggi si tramutano in un altro risultato concreto, tangibile, di grande valore, rispetto al quale la Calabria si pone come apripista assoluto.”

“Attenzione: la scelta di partire deve essere sempre libera, frutto delle aspirazioni personali dei nostri giovani – precisa il deputato reggino – ma ciò non deve mai diventare una necessità dettata dall’assenza di opportunità. Ecco il perché del nostro forte impegno in questa direzione: le nostre migliori menti devono avere la possibilità di restare nella propria terra, arricchendola di competenze, talento e nuove energie. E con il reddito di merito compiamo un passo importante per invertire il trend che da troppi anni contraddistingue la nostra terra.

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Un modello avanguardistico per il futuro della Calabria

L’importante iniziativa portata avanti dal presidente della Regione e dalla sua giunta è una vera e propria impresa avanguardistica, un risultato significativo che potrà incidere concretamente sul futuro dei nostri ragazzi e delle tante eccellenze che devono poter trovare proprio in Calabria l’humus per realizzare pienamente il proprio percorso di crescita, affermazione e piena realizzazione. Non assistenzialismo, ma riconoscimento del merito e supporto. Modus che in Calabria si applica solo da quando al governo c’è il CentroDestra.