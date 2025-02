Migranti, Gelardi (Lega): “Da Prodi bofonchiate contro la Calabria. Nostra visione differente”

"La Calabria merita investimenti veri, infrastrutture moderne e opportunità di lavoro e studio per i suoi cittadini; e non di essere trasformata in un centro di accoglienza permanente", le parole di Gelardi

“Le dichiarazioni di Romano Prodi sui centri per migranti in Albania, con l’ipotesi che avrebbero potuto essere realizzati in Calabria, sono l’ennesima conferma di una visione distorta e strumentale della nostra regione. Ancora una volta si manifesta il recondito ma pervicace vizio politico della sinistra di considerare la Calabria non come una terra di sviluppo e opportunità, ma come una semplice area di servizio per le scelte politiche di Roma e Bruxelles“, queste le parole del capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Giuseppe Gelardi.

La visione della Lega per la Calabria

La Lega ha una visione chiara e opposta: la Calabria merita investimenti veri, infrastrutture moderne e opportunità di lavoro e studio per i suoi cittadini; e non di essere trasformata in un centro di accoglienza permanente.

E di questa visione ne sono testimonianza le molte risorse investite per la Calabria dai Ministri della Lega, su tutti Matteo Salvini e Giuseppe Valditara. Investimenti seri e strategici per infrastrutture e miglioramento del sistema scolastico.

Le critiche di Gelardi a Prodi

Chi, come Romano Prodi, oggi propone per la nostra terra soluzioni come quella dei centri per migranti, dimostra di non aver compreso le reali esigenze della Calabria e dei calabresi. La nostra priorità è il rilancio economico e sociale della regione.

“Non accetteremo mai soluzioni bofonchiate a mezzo TV che prescindano da questi capisaldi, frutto del nostro orgoglio e della nostra dignità”, conclude Gelardi.