Calabria al Giffoni Film Festival con il cortometraggio ‘Un nuovo volto per Polsi’

Il Giffoni Film Festival si conferma una piattaforma internazionale per l’incontro tra giovani, istituzioni, industria culturale e territori. La Regione Calabria e la Calabria Film Commission partecipano attivamente a questa 55ª edizione del festival con un programma ricco di iniziative mirate a promuovere il patrimonio paesaggistico, culturale e produttivo del territorio calabrese. Il festival si svolgerà dal 17 al 26 luglio 2025 e avrà come obiettivo principale quello di presentare la Calabria come una destinazione cinematografica di eccellenza.

Calabria protagonista: promozione e valorizzazione del territorio

Nel corso delle giornate di festival, la Calabria sarà protagonista con numerosi momenti di promozione territoriale. I partecipanti al Giffoni potranno vedere prodotti audiovisivi che promuovono le bellezze artistiche e culturali della regione. Tra gli strumenti di promozione ci sarà anche un video di un minuto, contenente una selezione di immagini delle recenti produzioni realizzate in Calabria, simbolo della sua importanza nel panorama cinematografico e turistico.

Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, ha commentato:

“Accogliere la Calabria a Giffoni significa dare spazio a una Regione ed un territorio che sentiamo da tempo parte della nostra identità. Il rapporto, negli anni, non è stato soltanto di carattere professionale, ma è stato anche umano e culturale.” Il Giffoni Film Festival si arricchisce dunque della partecipazione della Calabria, che si impegna a dare luce e visibilità ai luoghi e alle storie che più rappresentano l’identità del territorio.

Il corto “Alla scoperta del volto di Polsi”: un viaggio di riscatto e identità

Un momento centrale della collaborazione sarà il 23 luglio, quando il cortometraggio “Un nuovo volto per Polsi”, esito del progetto educativo “Alla scoperta del volto di Polsi”, verrà presentato nell’ambito della sezione Impact! del festival. Il progetto nasce con l’obiettivo di stimolare la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza nei giovani, coinvolgendo scuole, famiglie, istituzioni religiose, civili e associazioni locali.

Il cortometraggio racconta la storia di una giovane giornalista calabrese emigrata, che ritorna in Calabria per un incarico lavorativo e scopre una realtà inaspettata fatta di bellezza, cultura e impegno giovanile. Un racconto di riscatto che culmina a Polsi, nel cuore dell’Aspromonte, dove la protagonista ritrova sé stessa e il senso profondo dell’appartenenza alla sua terra.

Caterina Capponi, Assessore alla Cultura della Regione Calabria, ha dichiarato: “Il progetto ‘Alla scoperta del volto di Polsi’ è il frutto di una sinergia magica che ha coinvolto famiglie, scuole, il Santuario di Polsi, le forze dell’ordine e diverse associazioni. È il caso di partire, sì, ma è anche il caso di tornare.”

Il ruolo delle Film Commission italiane: un panel di confronto

Dopo la presentazione del corto, si terrà un panel dal titolo “Il ruolo delle Film Commission in Italia”. Il panel avrà lo scopo di offrire uno spazio di confronto tra le principali realtà regionali impegnate nella promozione e nello sviluppo delle politiche audiovisive e culturali, con un focus sulle Film Commission e sul loro ruolo nel sostenere le produzioni, valorizzare i territori, attrarre investimenti e scoprire nuovi talenti.

Gli obiettivi del panel sono:

Condividere buone pratiche ed esperienze operative sul campo.

ed esperienze operative sul campo. Riflettere sulle strategie di promozione dell’audiovisivo come leva di sviluppo culturale ed economico.

come leva di sviluppo culturale ed economico. Raccontare ai giovani partecipanti del Festival il lavoro essenziale delle Film Commission italiane.

Interverranno al panel:

Titta Fiore e Maurizio Gemma , Presidente e Direttore della Film Commission Regione Campania .

e , Presidente e Direttore della . Maria Giuseppina Troccoli e Simone Fusco , Presidente e Project Manager della Roma Lazio Film Commission .

e , Presidente e Project Manager della . Anton Giulio Grande e Luciano Vigna, Presidente e Direttore della Calabria Film Commission.

Il Giffoni Film Festival: un’opportunità di crescita per le nuove generazioni

La partecipazione della Regione Calabria al Giffoni Film Festival rappresenta un’opportunità unica per costruire connessioni con il mondo dell’audiovisivo, autori, produttori e pubblico. Giffoni non è solo un luogo dove il cinema per ragazzi viene celebrato, ma anche un terreno fertile per la crescita culturale delle nuove generazioni, un momento di confronto e condivisione di esperienze per i giovani talenti del mondo intero.