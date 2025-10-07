Giornata della vista, iniziative UICI in tutta la Calabria

La Giornata Mondiale della Vista si celebra il 9 ottobre, all’interno del mese interamente dedicato alla prevenzione oculare.

L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha lo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prevenire le patologie oculari e di sottoporsi regolarmente a visite specialistiche.

È fondamentale ricordare che molti problemi legati alla salute dell’occhio, che possono portare nel tempo a cecità o ipovisione, sono evitabili se diagnosticati per tempo.

Durante il mese di ottobre vengono promosse numerose iniziative di sensibilizzazione e controlli gratuiti, per incentivare le persone a effettuare una visita oculistica e a prendersi cura dei propri occhi fin dai primi anni di vita.

Patologie e buone pratiche per proteggere la vista

Riconoscere un disturbo visivo o una patologia oculare non è sempre semplice, neppure per i difetti più comuni come miopia, ipermetropia e astigmatismo.

Nei bambini, in particolare, è fondamentale l’intervento di uno specialista per una diagnosi precoce.

Oltre ai difetti di refrazione, è importante tenere sotto controllo anche:

congiuntiviti e disturbi della lacrimazione ,

e , glaucoma , degenerazione maculare senile , cataratta ,

, , , retinopatia diabetica.

Molte di queste patologie evolvono lentamente e, nei primi stadi, sono asintomatiche; quando vengono riconosciute, può essere ormai troppo tardi per intervenire in modo efficace.

Per proteggere la salute degli occhi bastano poche semplici regole:

adottare uno stile di vita sano ;

; indossare occhiali da sole di qualità;

di qualità; fare pause regolari durante l’uso di computer o dispositivi mobili;

regolari durante l’uso di computer o dispositivi mobili; rivolgersi sempre a un oculista, evitando soluzioni fai da te.

Il modo più efficace per preservare la vista resta quello di programmare controlli periodici con uno specialista.

Iniziative in Calabria per la Giornata Mondiale della Vista

Le sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) in Calabria hanno organizzato una serie di iniziative per celebrare il 9 ottobre.

Catanzaro

Distribuzione di opuscoli informativi il 9 ottobre in diverse aree del capoluogo e a Lamezia Terme e Guardavalle.

Alle 16:30, conferenza stampa presso la Sala conferenze della Scuola dell’Infanzia Piterà.

Controlli oculistici dalle 14:30 alle 18:00 presso il Centro Polivalente UICI, in Via Gattoleo 2.

Info: 0961/721427

Cosenza

Distribuzione di materiale informativo il 9 ottobre in Corso G. Mazzini, al Centro Commerciale Metropolis e all’Università Arcavacata di Rende.

Controlli oculistici gratuiti dalle 15:00 alle 18:00 presso il Centro Polifunzionale UICI, in Via Parigi 18, Rende.

Info: 0984/838858

Crotone

Distribuzione di opuscoli il 9 ottobre nel centro città.

Conferenza stampa l’8 ottobre alle 09:30 in V.M. Nicoletta 77.

Info: 0962/29879

Reggio Calabria

Il Consiglio Regionale UICI Calabria organizzerà la distribuzione di opuscoli il 9 ottobre in Piazza De Nava (antistante il Museo Archeologico Magna Grecia) e presso l’Università Mediterranea.

Conferenza stampa il 9 ottobre al Centro Polifunzionale UICI di Rende (CS).

Info: 0965/598181

Vibo Valentia

Distribuzione di opuscoli nel centro città il 9 ottobre, con conferenza stampa alle 09:30 in Via S. G. Bosco 13.

Controlli oculistici dalle 10:30 alle 13:30 presso l’Ambulatorio Sezionale UICI, in Via S. G. Bosco 13.

Info: 0963/472047