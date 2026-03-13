Turismo, opportunità di lavoro in Calabria: 3 ‘Job Day’ per 151 assunzioni

Marzo sarà un mese ricco di opportunità per il mercato del lavoro in Calabria. La Regione, attraverso l’assessorato e il dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive e la rete dei Centri per l’impiego regionali, promuove una serie di appuntamenti dedicati al reclutamento di personale in vista della stagione turistica 2026.

Tre grandi realtà del settore alberghiero e turistico — TH Resort & Spa, Serenè Resort e Valentour — apriranno le porte ai candidati per coprire un totale di 151 posizioni lavorative.

“Gli eventi – evidenzia l’assessore al ramo, Giovanni Calabrese – mirano a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro in un settore strategico per l’economia del territorio. Questi tre appuntamenti di marzo dimostrano che i nostri Centri per l’impiego, con il coordinamento del dipartimento, sono ormai hub operativi capaci di supportare concretamente le grandi imprese e offrire ai cittadini opportunità reali di impiego regolare e qualificato. Il nostro obiettivo è garantire una stagione 2026 d’eccellenza, partendo proprio dalle competenze e dal lavoro dignitoso. E non finisce qui perché abbiamo in programma ulteriori Job Day, riguardanti altri settori, come trasporti e grande distruzione organizzata”.