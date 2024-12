Calabria collegata con la Costa Azzurra: arriva il collegamento con Nizza

Era solo un’idea, forse per alcuni un sogno ambizioso, quando nel 2022, l’Esecutivo cittadino che guidavo si candidava ad entrare nel Progetto 10 Comuni della Camera di Commercio Italiana a Nizza e Costa Azzurra. Era, quella, un’iniziativa che mirava a costruire legami concreti tra la nostra amata Calabria e la Francia, con particolare attenzione alla Costa Azzurra: una delle destinazioni più prestigiose e cosmopolite al mondo.

Oggi, quell’idea si è trasformata in realtà: il nostro territorio avrà finalmente un collegamento diretto con uno dei principali hub europei, l’aeroporto internazionale di Nizza, grazie all’impegno di EasyJet e alla straordinaria collaborazione tra istituzioni e partner strategici.

“Dietro questo storico risultato – dichiara Giovanni Macrì, già sindaco di Tropea dal 2018 al 2024 – si cela una visione chiara e condivisa, realizzata grazie al lavoro instancabile di chi ha creduto nella capacità della Calabria di posizionarsi come protagonista sulla scena internazionale. Tra i principali artefici di questo successo, un nome spicca per la determinazione e l’abilità nel costruire ponti tra realtà apparentemente distanti: Agostino Pesce, Direttore della Camera di Commercio Italiana di Nizza.”

Calabria destinazione internazionale

“Sin dall’inizio – prosegue Macrì – il Progetto 10 Comuni si è posto obiettivi ambiziosi: promuovere le eccellenze calabresi, valorizzare le relazioni con la Costa Azzurra e, soprattutto, creare opportunità di sviluppo economico e turistico attraverso una connessione diretta. La visione era chiara: fare della Calabria non solo una meta turistica, ma un partner riconosciuto per la qualità delle sue proposte e per la capacità di accogliere un pubblico internazionale.”

"In questo contesto – sottolinea l'ex sindaco – Agostino Pesce ha voluto e saputo interpretare un ruolo fondamentale. Grazie alla sua profonda conoscenza del territorio francese e delle sue dinamiche economiche, il Direttore della Camera di Commercio Italiana a Nizza ha saputo creare le condizioni per instaurare un dialogo costruttivo tra le istituzioni calabresi ed i principali attori della Costa Azzurra. La sua azione è stata determinante nel far sì che la Calabria fosse percepita non solo come una destinazione affascinante, ma anche come un partner affidabile, capace di dialogare con realtà di grande prestigio come l'aeroporto di Nizza e EasyJet."

“Uno dei primi passi concreti verso questo risultato – chiarisce – è stato l’incontro istituzionale con i vertici dell’aeroporto di Nizza, un appuntamento che ha gettato le basi per il progetto attuale. Questo dialogo, reso possibile anche grazie alla determinazione dell’assessore Greta Trecate che ha gettato le basi, è stato seguito da una rete di collaborazioni che ha visto coinvolti, oltre alla Città di Tropea, che ne è stata l’artefice, la Camera di Commercio Italiana di Nizza, quella francese e la nostra, la Regione Calabria, il CDA dell’aeroporto di Nizza e il management di EasyJet.”

“Determinante è stata la condivisione del progetto da parte del Presidente della nostra Regione, Roberto Occhiuto, che ne ha subito colto il significato ed il valore di lungo periodo. L’impegno di Pesce è stato fondamentale nel coordinare questi attori, garantendo che le esigenze della Calabria trovassero ascolto e riscontro. La sua capacità di mediazione ha permesso di superare gli ostacoli iniziali e di trasformare un’idea in un progetto concreto, che prenderà il via il prossimo 23 giugno 2025, con due voli settimanali diretti tra Lamezia Terme e Nizza, operati da EasyJet.”

“Questo collegamento rappresenta molto più di una nuova rotta aerea: è una vera e propria occasione di rilancio per il turismo e l’economia locale. Con la sua utenza internazionale e il suo ruolo di attrattore per viaggiatori facoltosi, la Costa Azzurra diventa ora una porta d’accesso privilegiata per la Calabria. Al tempo stesso, la nostra regione si prepara a mostrarsi al mondo, accogliendo visitatori esigenti con il calore e la professionalità che ci contraddistinguono. Il test di EasyJet, che proseguirà fino al 29 agosto 2025, rappresenta un primo passo importante. Sarà compito del nostro territorio dimostrare di essere all’altezza delle aspettative, offrendo esperienze uniche, infrastrutture efficienti e servizi di qualità.”

“Non possiamo che ribadire quindi autentica gratitudine – aggiunge Macrì – ad Agostino Pesce, il cui lavoro instancabile ha permesso di trasformare un sogno in una realtà concreta. Grazie alla sua visione, alla sua determinazione e alla sua capacità di creare connessioni, oggi la Calabria si trova a scrivere una pagina importante della sua storia, proiettandosi con orgoglio verso un futuro sempre più internazionale.”