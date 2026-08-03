Kevin Spacey illumina il Magna Graecia Film Festival 2026: tutti i premiati

E’ calato il sipario sul Magna Graecia Film Festival, la manifestazione cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte. Otto serate dense di emozioni, proiezioni, incontri con registi, attori e personalità di spicco, dibattiti su sport, libri e giustizia, musica dal vivo e valorizzazione delle eccellenze del territorio, presentate da Carolina Di Domenico e Marco Maccarini. Ambassador e madrina dell’edizione, l’attrice Fotinì Peluso.

Il bilancio del Magna Graecia Film Festival

La sezione Documentari è stata curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale da Silvia Bizio, da anni punto di riferimento tra Hollywood e il cinema italiano.

Il Magna Graecia Film Festival si conferma un ponte tra arte e territorio, diventando il fiore all’occhiello di una Calabria che sa raccontarsi attraverso bellezza, passione e talento.

«Forse è proprio questo il compito della nostra generazione: costruire un nuovo rinascimento» – ha dichiarato nel suo discorso di chiusura Gianvito Casadonte. «Un rinascimento in cui l’intelligenza artificiale non sostituisca il pensiero umano, ma lo amplifichi. Un rinascimento in cui la cultura torni ad essere il motore dello sviluppo civile, economico e sociale. Ed è in fondo ciò che, con infinita umiltà ma con ostinazione, abbiamo cercato di fare in questi ventitré anni. È per questo che il Magna Grecia Film Festival continua ad esistere: non per celebrare il cinema, ma per celebrare l’uomo attraverso il cinema».

Kevin Spacey e la Colonna d’Oro

Il momento di massimo respiro internazionale è stata la conversazione d’autore condotta da Silvia Bizio con il due volte Premio Oscar Kevin Spacey, insignito della prestigiosa Colonna d’Oro.

In un racconto intimo e profondo, l’attore americano ha ripercorso la propria vita partendo dall’infanzia: «Quando avevo solo otto anni i miei genitori già sapevano che avrei voluto fare l’attore. Mio padre pensava fosse un’idea sciocca, ma ogni volta che mi faceva le prediche su come trovare un vero lavoro, mia madre gli diceva di tacere e che avrei vinto degli Oscar. Mia madre credeva così tanto in me che in cucina mi dava la bottiglia del ketchup e mi insegnava come accettare un Oscar: è da lei che ho imparato ad accettare premi come questi che mi state consegnando stasera».

Spacey ha riflettuto anche sul senso profondo del proprio percorso e del mestiere dell’attore: «Vincere è una cosa, ma ho sempre imparato molto di più quando ho perso. Sono diventato più forte perdendo. Perché le sfide, l’avversità e l’incertezza sono le grandi attrazioni della vita e per gli artisti sono parte del nostro processo. La creatività fiorisce nel conflitto, l’eccellenza esplode nella sfida. Perché senza il buio non c’è il dramma, senza il dramma non c’è arte e senza arte non c’è luce. Attraverso il nostro lavoro possiamo tutti avvicinarci di più: la cosa più importante è che potete perdere di tutto, ma non dovete perdere mai voi stessi».

Infine, ha affidato alla platea il suo messaggio di ripartenza riassunto in cinque parole simbolo: «Risanato, riparato, restaurato, rinato, rinnovato. Voglio ringraziare soprattutto i miei fan in Italia, che continuano a credere nel mio lavoro e mi danno la fiducia di continuare».

Il MGFF si è concluso con la proiezione del suo celebre film Swimming with Sharks – Il prezzo di Hollywood.

I premi del Concorso Italiano

La Giuria del Concorso Italiano Opere Prime e Seconde, composta da Renato De Maria Presidente, Marco D’Amore, Aurora Giovinazzo e Matteo Oscar Giuggioli, ha assegnato i seguenti premi:

Miglior opera prima e seconda italiana : Tienimi presente di Alberto Palmiero

: Tienimi presente di Miglior regia : Gioia Mia di Margherita Spampinato

: Gioia Mia di Miglior attore : Francesco Colella per La Gioia di Nicolangelo Gelormini

: per La Gioia di Nicolangelo Gelormini Miglior attrice : Valeria Golino per La Gioia di Nicolangelo Gelormini

: per La Gioia di Nicolangelo Gelormini Menzione speciale : Saul Nanni per La Gioia di Nicolangelo Gelormini

: per La Gioia di Nicolangelo Gelormini Miglior sceneggiatura : Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi

: Breve storia d’amore di Premio Giuseppe Petitto: Aurora Quattrocchi per Gioia Mia

Le motivazioni della giuria

Miglior opera prima e seconda italiana – Tienimi presente di Alberto Palmiero

Motivazione: Nell’opera prima di Alberto Palmiero ci sono la sua mamma ed il suo papà. La città natia, le strade in cui è cresciuto, i suoi amici. I piccoli rituali che connotano la cultura di un popolo, un modo di parlare radicato alla terra, la timidezza tipica di chi, essendo cresciuto nella periferia del mondo, si sente troppo poca cosa per stare al centro dell’attenzione. Poi c’è una strada lunga che porta chissà dove e il coraggio di lasciarsi alle spalle queste piccole e magiche certezze per affrontare il futuro che mai si conosce davvero. Andare via, dire addio. “Tienimi presente” è un film pieno di fragilità e inciampi, non è un film perfetto (vivaddio!) ma è un film sincero, onesto che parla a tutti perché tutti conosciamo i tremori degli esordi, la paura che fanno gli inizi. Nel cinema in questo caso, come nella vita. Nell’amore come nell’amicizia. Il film si sviluppa con tale garbo e timida incertezza da riportare ciascuno di noi al momento cruciale in cui abbiamo imboccato quella strada, speranzosi e d intimoriti, col sorriso tra le lacrime. Proprio come Alberto.

Miglior regia – Gioia Mia di Margherita Spampinato

Motivazione: Margherita Spampinato con GIOIA MIA firma un debutto alla regia folgorante. Con le sue immagini intrise di magia e con il suo ritmo narrativo ipnotico ci trascina in un mondo luminoso fatto di memoria collettiva, dove la luce del sole e la penombra del meriggio disegna personaggi puri che odorano di verità. Una poesia costante che non ci abbandona mai, corre sul filo sottile del rischio e riesce sempre a rimanere in equilibrio perfetto.

Miglior attore – Francesco Colella per La Gioia di Nicolangelo Gelormini

Motivazione: Per aver dato complessità e motivazione a un personaggio capace di atti brutali e vigliacchi e senza la pretesa di farlo, raccontando che il seme del male germoglia sempre in radici comuni. Con la sua interpretazione Francesco Colella dimostra una rara capacità di abitare gli abissi umani e di saperli trasformare in pulsante materia cinematografica.

Miglior attrice – Valeria Golino per La Gioia di Nicolangelo Gelormini

Motivazione: Per aver dato voce, con straordinaria sensibilità e rigore, a un personaggio di intensa complessità emotiva. Valeria Golino offre un’interpretazione di rara autenticità, capace di trasformare ogni silenzio, ogni sguardo e ogni gesto in un racconto profondo dell’animo umano. Con misura, coraggio e una presenza scenica magnetica, restituisce tutta la fragilità e la forza della sua protagonista, regalando al film un’interpretazione che emoziona e rimane impressa.

Menzione speciale – Saul Nanni per La Gioia di Nicolangelo Gelormini

Motivazione: Saul Nanni diventa ne La Gioia uomo, donna, animale, figlio. Incanta. Un veleno dolcissimo, un attore che rischia e racconta più di un caso di cronaca, forse una storia d’amore, brutale e trite, senza interpretare un mostro, ma un uomo e i suoi aspetti più bui. Dimostrazione di una classe pronta a fiorire.

Miglior sceneggiatura – Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi

Motivazione: Per il riuscito e sorprendente debutto alla regia di Ludovica Rampoldi che costruisce, attraverso una sceneggiatura perfetta, un impianto narrativo complesso eppure fluido. I suoi personaggi si muovono su una rete esistenziale costantemente imprevedibile. Ogni volta che viene raggiunta una verità questa viene smentita da svolte improvvise con cui Ludovica si diverte a ribaltare i punti di vista, sicura del suo plot e dei suoi personaggi disegnati con cura e amore. Le passioni, le malinconie, le contraddizioni, le cose buffe che appartengono alla vita reale qui prendono corpo con intelligenza e morbida accettazione.

Premio Giuseppe Petitto – Aurora Quattrocchi per Gioia Mia

Motivazione: Con la sua interpretazione in Gioia mia ha regalato al cinema italiano un personaggio intenso, ironico e commovente, dimostrando che i grandi incontri con il successo avvengono quando l’esperienza, la verità e la grazia trovano finalmente il ruolo capace di contenerle. Ad Aurora Quattrocchi un’artista che ha fatto della semplicità una forma di grandezza, dell’ironia uno strumento di verità e della recitazione un meraviglioso atto d’amore.

Concorso Internazionale e documentari

La Giuria del Concorso Internazionale opere prime e seconde, composta da Caterina Murino Presidente, Ivan Carlei e Valeria Bilello, ha assegnato il premio come Miglior opera internazionale a Un Poeta di Simon Mesa Soto.

Motivazione: Un film di crudo realismo, attraversato da un’ironia sottile e tagliente, nel quale una fotografia intensa ed espressiva utilizza la luce per raccontare il lento declino del protagonista. Con un linguaggio essenziale, rigoroso e privo di manierismi, Simón Mesa Soto demistifica il mito romantico del poeta maledetto, contrapponendo alla liricità dell’arte la miseria e le contraddizioni della vita quotidiana. La sorprendente interpretazione di Ubeimar Ríos, alla sua prima prova da attore, ci consegna un ritratto magnetico, doloroso e profondamente umano del fallimento, della solitudine e dell’ostinata necessità di continuare a credere nella poesia e nell’arte.

La Giuria Documentari composta da Domenico Vacca, Francesco Frangipane Presidenti e i ragazzi dell’Associazione Jump, Valeria Battaglia, Teodoro Chiaravalloti, Nicole Lagani, Ginevra Origlia, Nicola Squillace, ha decretato come Miglior documentario Il Pilastro di Roberto Beani.

Motivazione: Per la capacità di trasformare un racconto particolare, come quello del quartiere Pilastro di Bologna, in una riflessione universale sulle periferie del mondo e sul senso dell’abitare contemporaneo. Un’opera filmica che, con uno sguardo sensibile e originale, va oltre gli stereotipi, offrendo un racconto autentico sul senso di comunità, sull’inclusione e sulla continua ridefinizione del vivere collettivo facendoci scoprire un’incredibile fenomeno sociale e civile che ha completamente ribaltato il rapporto tra spazio urbano, memoria e comunità.

Menzione speciale: Oceani di Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino

Motivazione: Per la sensibilità e l’autenticità con cui racconta una storia di straordinaria forza umana, quella di Manuel Sirianni e della sua famiglia, che invita a interrogarsi sul significato dell’ascolto, dell’inclusione e del diritto di ogni persona a esprimere la propria identità. E ci restituisce con grande intensità la ricchezza di una voce ‘altra’ che chiede semplicemente di essere ascoltata.

Ippocampo d’Oro, Premi Calabria Film Commission e Colonne d’Oro

Sono stati inoltre assegnati gli Ippocampo d’Oro by Megna a Leonardo Metalli, Manuela Sain, Mariana Lancellotti, Darko Peric, Giulia Bevilacqua, Mariam Battistelli e Fotinì Peluso.

I Premi Fondazione Calabria Film Commission assegnati a Kevin Spacey e Isabella Ferrari sono stati consegnati dal Presidente Anton Giulio Grande.

Le Colonne d’Oro realizzate dal Brand GB Spadafora sono andate a Piero Ausilio, Lino Banfi, Rino Barillari, Carl Brave, Marco D’Amore, Isabella Ferrari, Irene Maiorino, Giulia Michelini, Caterina Murino, Kevin Spacey, Can Yaman, Nadia Paone, Protezione Civile Calabria e Pasquale Anselmo.